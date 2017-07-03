Ahlat’ta yeni bir işletme açıldı

Ahlat İlçe Kaymakamlığı Proje Ofisince hazırlanan ve KOSGEB tarafından kabul gören "Kemer Grup Cafe, Restaurant ve Kır Düğünü" işletmesinin açılışı yapıldı. İş yerinin açılışı yapılan duanın ardından Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu ve işletme sahibi Fatma Kemer tarafından yapıldı.

Açılışın ardından işletmeyi gezen Kaymakam Tekbıyıkoğlu ve açılışa katılan bazı kurum amirleri ile vatandaşlar, hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulundular. Açılış programı, yapılan ikramların ardından sona erdi.

Açılışın ardından kısa bir konuşma yapan işletme sahibi Fatma Kemer, Ahlat için oldukça güzel ve ihtiyaç duyulan bir işletme açmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade ederek, “Yeni açmış olduğumuz iş yerimiz Van Gölü kıyısında bulunmakla beraber ilçemizde ilk kez düğün salonunu da içinde barındırmaktadır. Kır düğün salonu, kafe ve restoran bölümlerimizle nezih bir ortamda hizmet vermekteyiz. Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisinin ve KOSGEB katkılarıyla işletmemi açtım. Bu konuda desteklerini esirgemeyen başta Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Kaymakamlık Proje Ofisi ekibi ile KOSGEB yetkililerine ve açılışımıza katılan herkese ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.