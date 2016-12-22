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22 Aralık 2016 09:07

Ahlat’taki ‘Kuş Cenneti’ dondu

Ahlat’taki ‘Kuş Cenneti’ dondu

22 Aralık 2016 09:07

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti’nin bir kısmı, olumsuz hava şartları nedeniyle dondu.
Ahlat’ı etkisi altına alan soğuk havalar nedeniyle ilçenin Yamlar mevkiinde bulunan ve onlarca kuş türünün uğrak yeri olan 50 dönümlük Vali Uğur Boran Kuş Cenneti’nin bir kısmı dondu. Onlarca kuş türünün uğrak yeri olan kuş cennetinin donması, çok sayıda kuşun sıcak bölgelere göç etmesine sebep olurken, gölün donmayan kısmında ise az sayıda kuş türü halen bulunuyor.
Gölün tamamen donmamasından dolayı kırılma tehlikesi olduğunu vurgulayan yetkililer, ince tabakaların olduğunu ve buzun kırılma riski olduğunu dile getirerek vatandaşları uyardılar. Mahalle sakinlerinden Ahmet Yamlı ise "Burası Ahlat’ta bulunan kuş cenneti. Kış mevsiminden dolayı yaşanan soğuk havaların etkisiyle göletin bazı kısımları donmuş bulunuyor. Göl daha önceki yıllarda tamamen donarken, son bir kaç yıldır akıntıdan dolayı sadece bazı kısımları donuyor. Önceden tamamen donduğundan dolayı göl üzerinde rahatça yürünürken, şu anda ise oluşan çatlaklardan dolayı da tehlike arz ediyor. Çocukların da bu nedenle göl üzerine çıkmalarına müsaade etmiyoruz ve elimizden geldiği kadar takip ediyoruz" dedi.



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