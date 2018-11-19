Ahlat'taki tarihi yapılar karekod ile tanıtılacak

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi yapılara takılacak "karekod" sistemiyle, akıllı telefon aracılığıyla Türkçe ve İngilizce yazılı ve görüntülü olarak eser hakkındaki bilgilere ulaşılabilecek.

İlçede bulunan tarihi ve kültürel varlıkların tanıtımını yapmak amacıyla Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon birimi tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Teknik Destek Programı kapsamında Ahlat Belediyesi adına hazırlanan QR Kod uygulama projesi tamamlandı.

Proje kapsamında tarihi yapılar etrafına dikilecek olan karekod ile birlikte Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı içerisinde ilk etapta kitabeleri okunan 100 adet mezar taşı, Erzen Hatun Kümbeti, Usta-Şagirt Kümbeti, Çifte Küm-bet, Emir Bayındır Kümbeti, Emir Ali Kümbeti, Hasan Padişah Küm-beti, Alim Oğlu Kümbeti, Kitabesiz Kümbet Kesiş Kümbeti , Anonim Kümbet, Dede Maksut Türbesi, Abdurrahman Gazi Türbesi, Ulu Kümbet, Osmanlı Kalesi, Urartu İç Kale, Harabeşehir Mağara Evler, İskender Pasa Camii, Kadı Mahmut Camii ve Çifte Hamama ait fotoğraflar, Ahlat tanıtım videoları ile fotoğraflar, tarihi eserlere ait bilgilerin günümüz Türkçesi ve İngilizce çevirileri web sitesine yüklenerek her esere ayrı bir link verilecek. Ayrıca görme engelliler için metni sese çevirecek olan programda bilgiler ile beraber web sitesine yüklendi.

Proje kapsamında hazırlanan www.kutlusehirahlat.org.tr adresinde her bir esere ait linkler QR sisteminde karekod haline getirilerek metal plakalar üzerine basıldı. Van Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünün izinlerini müteakiben plakalar eserler üzerine yerleştirilerek bilgi almak isteyenler cep telefonlarına indirecekleri QR Kod okuma uygulaması ile metal plakadaki QR kodu okuttuklarında cep telefonlarına eser ile ilgili fotoğraf ve bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak gelecek, isterlerse Türkçe ve İngilizce olarak sesli olarak dinleyebilecekler.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban “İlçede yeterli sayıda turist rehberinin bulunmaması, var olan rehberlerinde yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaması, son zamanlarda oldukça artan yabancı misafirlerin eserler hakkında yeterli bilgiyi elde edememesine veya yanlış bilgilendirilmesine sebep olmakta idi. Bu nedenle QR Kod uygulaması bu alanda büyük bir ihtiyacı karşılamaktadır. Bu proje ileriki günlerde geliştirilerek bütün eserlerimizi kapsayacak şekilde genişletilecektir. Böylece ziyaretçilerimiz en doğru bilgiyi birinci elden elde edebileceklerdir” dedi.