Ahlat’taki yetim aileler iftarda buluştu

Bitlis İHH tarafından ilçede ki bir otelde gerçekleştirilen iftar programına yetim aileleri yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen organizasyonda Ahlat Kaymakamlığı tarafından bayram öncesi yetim ailelere giyim yardımında bulunulurken, yetim ailelerin çocuklarına ise Bitlis İHH tarafından, İHH Genel Merkezince gönderilen Ramazan çocuk paketlerini hediye edildi. Düzenlenen iftar programı sonrası konuşma yapan Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, iftar yemeğinin düzenleyen Bitlis İHH’ya teşekkürlerini iletti. Her zaman yetim aileler ve çocuklarının yanında olacaklarını belirten Başkan Çoban, üzerlerine ne düşüyorsa yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu ise, ülkemizde birçok yardım teşkilatı bulunduğunu ancak, yetim deyince akla sadece bir tek İHH teşkilatının geldiğini söyledi. İHH’nın yaptığı faaliyetleri uzun yıllardır yakından takip ettiğini, elinden geldiğince kendi bütçesiyle desteklemeye çalıştığını ifade eden Kaymakam Tekbıyıkoğlu, “Her zaman yetim ve öksüzlerimize sahip çıkmamız, onları koruyup kollamamız gerekmektedir. Bu konu bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu anlamda kaymakamlık olarak bizlerde yetimlerimiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu akşam İHH bizleri iftar sofrasında buluşturdu ama bizlerde 270 yetime kaymakamlık olarak giyim yardımında bulunduk. Allah hepimizin hayırlarını kabul etsin inşallah. Bitlis İHH yetkililerini ve gönüllülerini de hem çalışmalarından ötürü tebrik ediyor hem de başarılar diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan tarafından Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban’a duyarlılıklarından ötürü teşekkür plaketi takdim edildi.

Bitlis İHH olarak gerek yetim ailelere ve gerekse diğer yardım faaliyetlerine ayrı bir önem verdiklerini kaydeden Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, yardım faaliyetlerine katkı sunan ve gönüllü olarak destek sunan herkese teşekkürlerini iletti. Düzenlenen iftar programının ardından Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, eşi Arzu Tekbıyıkoğlu ile birlikte yetim ailelerin bayramlık giyim yardımlarını dağıtırken, Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan ise yetim çocuklara Ramazan çocuk paketleri hediye etti.

Programa, Ahlat ilçesinde ikamet eden yetim aileler, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.