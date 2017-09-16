AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz’den eğitime destek mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Demiröz, 2017-2018 eğitim öğretim yılının 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak olması nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında muasır medeniyetlere ulaşmanın yolunun eğitimden geçtiğini vurgulayan Demiröz, "Çocuklarımızın yeni eğitim-öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. Bu yılın tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için başarıyla tamamlanmasını temenni ediyorum. Geleceğimizin bilgiyle donanmış, yetişmiş insan gücü ile bağlantılı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle AK Parti iktidara geldiğinden bu yana eğitimde kaliteyi artırmayı hedeflemiştir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bütçede en fazla payı eğitime ayırdık. 2017 bütçesinde eğitimin payı yaklaşık yüzde 20’dir. Bu son derece önemli bir orandır. Geçtiğimiz ay Bitlis’te Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz’la birlikte yatırım değeri 103 milyon TL olan 25 tesisin açılışını yaptık. AK Parti iktidara geldiği günden beri Bitlis’e eğitim alanında yaptığımız yatırımların bugünkü değeri ise yaklaşık 1 milyar TL’yi buldu” dedi.

2002 yılında Bitlis’te derslik başına düşen öğrenci sayısı 37 iken, bugün bu sayının 19 olduğuna da dikkat çeken Demiröz, “Bu yatırımlar ilimizde meyvelerini vermiştir. 2010 ve 2011 yıllarında LYS yerleştirmelerinde 2 yıl üst üste ilimiz TS alanında Türkiye genelinde birinci olmuştur. Bugünde eğitim başarımız Türkiye ortalamasının üzerindedir. Çok şükür Bitlisimizi eğitimde çok daha iyi bir noktaya getirdik. Geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmek istiyoruz. Bu nedenle gençlerimize, insanımıza verdiğimiz önem ve değer bundan sonra da katlanarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.