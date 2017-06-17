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17 Haziran 2017 10:46

Akev’den iftar yemeği

Merkezi Ankara’da bulunan Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV), her yıl geleneksel olarak verdiği iftar yemeğini bu sene Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenledi.

Akev’den iftar yemeği

17 Haziran 2017 10:46


İlçede bulunan bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine Ahlat İlçe Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Zafer Bayram, AKEV Genel Başkanı Sadık Şerefoğlu, AKEV üyeleri, bazı kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen iftar programının ardından kısa bir konuşma yapan AKEV Genel Başkanı Sadık Şerefoğlu, böyle güzel bir iftar programında Ahlatlı’larla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Öncelikle bugünkü iftar yemeğimize katılan herkese teşekkür ediyorum. Böyle güzel birlikteliklerimizin daha fazla yaşanmasını temenni ediyorum. Ramazan ayı birlik ve beraberliğin, iyilik ve güzelliğin, rahmet ve bereketin, bütün manevi duyguların zirve yaptığı bir aydır. Burada ki amacımız birlik ve beraberliğimizi sağlamak, kaynaşmak ve pekişmek için uygun ortamları oluşturmayı sağlamaktır. Bu akşamda geniş bir katılımla iftarımızda hep beraber olduk. Tekrar iftarımıza katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.




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