Alevler 65 dönümlük buğday tarlasını kül etti

İlçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan Danacı köyündeki buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tarladan duman çıktığını fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgârın da etkisiyle büyüyen alevler, tarlanın büyük bir bölümünü sardı. Olay yerine gelen Adilcevaz Belediyesine ait itfaiye ekipleri, iş makineleri ve vatandaşlar, yanan buğday tarlasına müdahale etti. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu 65 dönüm ekili alan zarar gördü.

Ekiplerin uzun süre soğutma çalışması yaptığı yangın sonrası, tarlada maddi hasar meydana geldi.