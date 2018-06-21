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21 Haziran 2018 14:11

Alibeyoğlu, belediye çalışmalarını yerinde inceledi

Bitlis’in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, belediye tarafından yürütülen muhtelif çalışmaları yerinde inceledi.

Alibeyoğlu, belediye çalışmalarını yerinde inceledi

21 Haziran 2018 14:11


Güroymak Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen yeni imar yolları ve kilitli parke çalışma alanlarını ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Belediye olarak yürüttükleri çalışmalarla ilgili mahalle sakinlerinin görüşlerini de alan Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Alibeyoğlu, gerek kaymakamlık ve gerekse belediyenin tüm imkanlarını ilçe halkının hizmetine sunduklarını ifade etti.


Vatandaş odaklı çalışıp ilk etapta aciliyet durumu olan çalışmalara ve hizmetlere ağırlık verdiklerini kaydeden Alibeyoğlu, yapılacak yatırım ve çalışmalarla Güroymak’ın kısa sürede hak ettiği konuma geleceğine inandığını kaydetti.




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