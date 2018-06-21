Alibeyoğlu, belediye çalışmalarını yerinde inceledi

Güroymak Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen yeni imar yolları ve kilitli parke çalışma alanlarını ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Belediye olarak yürüttükleri çalışmalarla ilgili mahalle sakinlerinin görüşlerini de alan Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Alibeyoğlu, gerek kaymakamlık ve gerekse belediyenin tüm imkanlarını ilçe halkının hizmetine sunduklarını ifade etti.

Vatandaş odaklı çalışıp ilk etapta aciliyet durumu olan çalışmalara ve hizmetlere ağırlık verdiklerini kaydeden Alibeyoğlu, yapılacak yatırım ve çalışmalarla Güroymak’ın kısa sürede hak ettiği konuma geleceğine inandığını kaydetti.