Antalya’ya giden öğrenciler Bitlis’e mutlu döndü

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi illerinden 15 yaş altı çocuklar, batı illerindeki akranlarıyla bir araya gelerek birçok ilki yaşadı. Mutki Belediyesi tarafından desteklenen proje kapsamında Mutkili 133 öğrenci, Antalya’ya gönderildi. Antalya’nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini ziyaret eden öğrenciler, eğlence parklarında doyasıya eğlendi. Öğrencilerin neredeyse tamamı; denizi görmek, teleferiğe binmek, hayvanat bahçesini gezmek, akvaryumla su altı dünyasını keşfetmek gibi ilkleri Antalya’da yaşadı.

Birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi açısından bu tür gezilerin önemine vurgu yapan Yanıkçakır İlkokulu öğretmenlerinden Tahsin Koç, bu gezi sayesinden öğrencilerin hayatlarındaki birçok ilki yaşadıklarını söyledi. Koç, “Bu gezi sayesinde çocuklarımızın ufku açıldı. Farklı kültüre sahip insanları tanıyarak, birçok heyecanı yaşamış oldular. Bu heyecanı sadece çocuklar değil biz öğretmenler de yaşamış olduk. Çocuklarımıza bu heyecanı yaşatan, gezide emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mutki YBO öğretmenlerinden Kübra Rehber ise, Antalya gezisinin öğrenciler için önemli bir deneyim olduğunu söyleyerek, “Öğrenciler gezerek öğrenmiş oldu. Çok farklı bir kültürü tanımış oldular. Bu geziyi öğrencilerin gelişimi çok faydalı buldum” diye konuştu.

Kavakbaşı YBO öğrencilerinden Şükran Adanır da, gezi sayesinde dünyanın en mutlu çocukları olduklarını söylerken, geziye katılan öğrencilerin hemen hemen tamamının birçok ilki yaşadığını belirterek, bu tür gezilerin devam etmesini istedi.