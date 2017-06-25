Asbaşkan Aygün’den bayram mesajı

Mesajında; ibadetler, dualar ve manevi bir huzurla idrak edilen mübarek Ramazan ayının ardından bayram günlerine ulaşmanın buruk sevincini yaşadıklarını belirten Salih Aygün, İslam dünyası olarak Ramazan Bayramını yine buruk karşıladıklarını vurguladı. Ortadoğu başta olmak üzere İslam coğrafyasında ve dünya mazlumları üzerinde oynanan kirli oyunlar sonucu yaşanan acı olaylar, akan kan, gözyaşı ve zulüm nedeniyle yürekleri yakan, vicdanları sızlatan bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Aygün, “Masum insanları hedef alan, kutsal yaşam hakkını hiçe sayan saldırılar, derin endişe ve üzüntü yaşatmaktadır. Daha da acı olanı, Müslümanların birbirlerini öldürmeleridir. Ramazan Bayramının kan ve gözyaşının dinmesi, çekilen çilelerin ve ızdırabın sona ermesine vesile olması dileğiyle ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur, istikrar ve refah getirmesini, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların sona ermesini temenni ediyorum, dini bayramların özünde var olan değerlerle herkese insani sorumluluklarını hatırlatan bir yönünün bulunduğunu, Müslümanların da bunun şuuruyla gönül ve ruh birliği içinde bayram günlerini maneviyatına uygun şekilde değerlendireceklerine yürekten inanıyorum. Bayramlar; toplumsal barışı ve kardeşliği pekiştirdiğini, sevgi ve saygı bağlarını güçlendirmektedir. Küslerin barıştığı, açların doyurulduğu, yoksulların gözetildiği, komşuların ve akrabaların unutulmadığı bayramların, birlik ve beraberliğin gelişmesine ve toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle alemi İslam’ın bayramını tebrik ediyor; Ramazan Bayramının manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, milleti iyilikte, doğrulukta ve hayırda buluşturmasını; tüm İslam aleminin acı ve kederden uzak, huzur içinde bir bayram geçirmesini Yüce Allah’tan temenni ediyorum” dedi.