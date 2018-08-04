Astronot yiyeceği Kinoa’nın hasadı yapıldı

Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde Cebrail Yalçınkaya tarafından 22 dekarlık alana ekilen ve Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan kinoanın ilk hasadı gerçekleştirildi. İlk hasattan beklenenin üstünde bir verim alındı. Tatvan Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, ilk deneme ürününden Türkiye ortalamasının üzerinde bir verim alındığını söyledi. Kurban, “Son zamanlarda sosyal medyada ve diyet listelerinde adı sıkça geçen, NASA tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan ve daha çok astronot besini olarak bilinen kinoa bitkisinin ilçemizdeki ilk deneme ekiminin hasadını gerçekleştirdik. İlk etapta 50 dekarlık alanda ekmiş olduğumuz deneme ürünü oldukça olumlu sonuçlar verdi. İnşallah önümüzdeki yıl diğer tarım ürünlerine nazaran hem getirisi hem de veriminin yüksek olacağını düşündüğümüz bu ürünü ilçemize kazandırmak istiyoruz. Bunun içinde ilk etapta Kıyıdüzü köyümüzde 22 dekarlık bir alanda kinoa bitkisinin tarımını yaptık ve olumlu sonuçlar aldık. Kinoa bitkisinin pazarıyla alakalı da firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmelerimiz olumlu sonuçlanırsa, diğer çiftçilerimizle de görüşüp daha fazla alanda ekim yapmayı düşünüyoruz. Çiftçilerimiz için kazançlı bir ürün olmasını diliyorum" dedi.

Tatvan’da ilk deneme kinoa ekimini gerekleştiren çiftçi Cebrail Yalçınkaya, önümüzdeki yıl daha geniş bir alanda kinoa yetiştireceğini söyledi. Kinoa bitkisinin, buğdaya alternatif bir ürün olduğunu ifade eden Cebrail Yalçınkaya, "Bu yıl ilk kez kinoa bitkisinin ekimini gerçekleştirdik. Bu işin biraz acemisiyiz. İlk denememizde 4 tona yakın kinoa bitkisi elde ettik. Kinoa bitkisinin buğdaya alternatif bir ürün olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda kinoa bitkisinin sulu ekimini yapmayı planlıyorum. Gelecek sene için tecrübemiz oldu. Daha genişleterek ekime devam etmeyi düşünüyorum" dedi.