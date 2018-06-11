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11 Haziran 2018 09:51

Avize satışlarında bayram bereketi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde avize satışlarındaki artış, esnafın yüzünü güldürüyor.

Avize satışlarında bayram bereketi

11 Haziran 2018 09:51


Ramazan Bayramı sebebiyle çarşı pazarda hareketliliğin yaşandığı Tavan’da, evlerine şıklık kazandırmak isteyen vatandaşlar avizecilerin yolunu tutuyor. Bayram üstü hareketliliğinden faydalanmak isteyen avizeci esnafı ise, yaptıkları indirim kampanyalarıyla bayram yoğunluğundan payını alıyor. Bayram üzeri artan satış ve ilgiden oldukça memnun olduklarını belirten avize mağazası işletmecisi Vedat Yılmaz, Ramazan Bayramı öncesi ışığına estetik katmak isteyenlerin yoğun ilgilisi ile karşılaştıklarını söyledi. Bayram dolayısıyla her bütçeye ve eve uygun fiyat kampanyaları başlattıklarını kaydeden Yılmaz, “Tatvan piyasasında 20 yıldan fazla süredir bu sektörde hizmet veriyoruz. Halihazırda Tatvan’da açmış olduğumuz avize mağazamız Bitlis’in en büyük mağazası ve ürün çeşitliliğimiz çok fazla. Avize yaşanılan mekandaki hem aydınlatma fonksiyonu hem de estetik katkısı sebebiyle her mekanın vazgeçilmez bir unsuru. Normal zamanlarda da talebi olan bir ürün, fakat bilhassa bayram önceleri hem insanların evlerinde konuklarını daha şık bir ortamda ağırlama istekleri hem de yaptığımız cazip kampanyalarla satışlarımız artmış durumda. Binlerce farklı model bulunuyor mağazamızda, fakat yine de siparişleri yetiştirmekte zaman zaman güçlük çekiyoruz” dedi.


Diğer bir avize mağazası işletmecisi Nesih Gündüz ise, yapılan indirim kampanyalarıyla fiyatları daha cazip hale getirdiklerini vurguladı. İlgi karşısında oldukça memnun olduklarını dile getiren Gündüz, “Mağazamızda her bütçeye uygun model olmakla beraber zaman zaman yaptığımız kampanyalarla fiyatları çok cazip hale getiriyoruz. Mesela bazı ürünlerde çok büyük indirimlerimiz oluyor. Bu sayede de bizlerde bayram yoğunluğundan payımıza düşeni almış oluyoruz. Yine bayram nedeniyle belli bir limitin üstündeki alışverişlerde montaj tarafımızca ücretsiz yapılmaktadır. Bu nedenle de bizlerde herkesi bayram öncesi mağazamıza ürünleri görmeye ve indirim imkanlarından faydalanmaya davet ediyoruz” diye konuştu.




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