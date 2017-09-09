Ayakkabı tabanında uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Diyarbakır yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Aramada yolcu olarak seyahat eden D.D. isimli şahsın her iki ayakkabısının taban kısmına ve meyve suyu kutusunun içerisine gizlenmiş vaziyette üç parça halinde toplam daralı ağırlığı 1 kilo 26 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, “Olay ile ilgili gözaltına alınan D.D. isimli şahıs, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adli mercilerce tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.