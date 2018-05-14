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14 Mayıs 2018 18:51

Ayakkabı tabanında uyuşturucu kaçakçılığı

Bitlis’te polis, yapılan uygulamalarda bir yolcunun ayakkabı tabanında ve bir aracın hava filtresinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ayakkabı tabanında uyuşturucu kaçakçılığı

14 Mayıs 2018 18:51


Edinilen bilgiye göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir araçta narkotik dedektör köpeği ile yaptığı aramada hava filtresi kutusu içerisine gizlenmiş 3 parça halinde toplam daralı ağırlığı 357,66 gram uyuşturucu ve Afyon sakızı ele geçirdi. Olayla ilgili 2’si kadın 4 kişi gözaltına alındı. “Uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek veya sağlamak” suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, , S.B., İ.N.A. ve E.Y. ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.


Öte yandan, şüphe üzerine durdurulan iki ayrı yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcunun ayakkabılarının taban kısmına gizlenmiş toplam daralı ağırlığı 509 gram eroin, yolcu koltuğunun alt kısmında ise 26 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.




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