Bakan Kılıç Bitlislilerde sahurda bir araya geldi

Gün içerisinde bir dizi gezi ve incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Polis Evinde düzenlenen sahur programına da katıldı.

Sivil Toplum Örgütleri, Muhtarlar, Kanaat önderleri ile sahurda bir araya gelen Bakan, Kılıç, Bitlislileri Samsun’da yapılacak olan 18-30 Temmuz arası 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarına davet etti.

Bakan Kılıç, Polis Evindeki sahur programında yaptığı konuşmasında Bitlis’in hak ettiği dünya tarih mirasına girmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Bakan Kılıç, konuşmasının devamında ise şunları söyledi. "Bitlis tarihiyle medeniyetiyle ve kültürüyle bizim medeniyet dünyamızda ve inanç dünyamızda çok önemli bir yere sahip olan bir ilimizdir. Tarih anlamındaki önemli mirasımızın sahip çıkılması gerektiğini hiç şüphesiz hepimiz paylaşıyoruz. Bununla ilgili olarak ta hem partimiz nezdinde hemde kabine arkadaşlarımızla bunları görüşeceğiz. İnşallah yakın zaman içinde dünyanın tarih mirası arasında yer alan bu güzel coğrafyada ona layık bir çalışma ile ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda bunu hayata geçireceğiz. Bugün bir sahur sofrasında bir araya geldik. Ramazan ayındayız. Rabbim tutmuş olduğunu oruçları kabul eylesin. Bugün gençlik merkezimizde gördüğümü ve aynı zamanda genç kardeşlerimizde gördüğümüzde umutlarımız kat kat artmıştır. Gerçekten kendilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalışan kardeşlerimi gençlerimiz mevcuttur. Bunlarla beraber onlara daha fazla spor imkanlarını geliştirmeye çalışacağız. Çünkü benim inancım odur ki özellikle bu içerisinde yani Van, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl gibi illerimizde özellikle atletizme yakın çok ciddi bir potansiyel var. Yani buradaki kardeşlerimizin bu coğrafyanın getirmiş olduğu bu iklim şartlarının ve aynı zamanda coğrafi yapısından dolayı atletizmin bir çok branşında gerçekten çok büyük başarı elde etme imkanı var. Biz bunu inşallah en iyi şekilde destekleyip önünü açarak geleceğe yürüyeceğiz. Ben bu noktanda elimizden geldiği kadar bizim imkanlarımızla özellikle bölgemizde ve Bitlis özelinde daha da fazla çalışacağız. Zor şeyler değil ama yapılanlarında iyi sahip çıkılması gerekiyor. Bugün maalesef bazı konularda yapılan yatırımlara daha iyi bir şekilde sahip çıkılması gerektiğini gördük. Buraya gelmiş olan yatırımlarında geleceğe daha sağlıklı bir şekilde götürülmesi ile ilgili sizlerinde buna daha fazla sahiplenmeniz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Bu bölgede hainlik yaşatmak isteyen ihanet yaşatmak isteyen hangi terör örgütü olursa olsun ister PKK olsun ister FETÖ olsun hepsine karşı en dik şekilde ve birlik beraberlikle mücadele edeceklerini kaydeden Bakan Kılıç sözlerine şöyle devam etti. "Bitlis gerçekten bizim için ve kardeş şehrimizdir. Sayın Valim aynı zamanda Belediye Başkanlığını da bakıyor. Yerel yönetimlerle ilgili tecrübeli bir Belediye Başkanı olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımızdan gerekli destekleri alacaktır. İnşallah el ele kol kola bu bölgede hainlik yaşatmak isteyen ihanet yaşatmak isteyen hangi terör örgütü olursa olsun ister PKK olsun ister FETÖ olsun hepsine karşı en dik şekilde ve birlik beraberlikle mücadele edeceğiz. Hainler ve onların maşaları bizim aramıza giremez. Onların hepsinin gideceği yer bellidir. Bu topraklarda birlikteliğin ve kardeşliğin yeşerebileceğini tüm dünyaya haykırıyoruz. Bizim aramıza hainlik ve fitne sokmaya çalışanlara da siz 16 Nisan’da gerekli cevabı verdiniz. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile geleceği çok daha kuvvetli bir şekilde ilerleyeceğiz. Ama PKK ve onun uzantıları olan hainlere karşıda dimdik duracağız. Onlar hep yalan söylediler ihanet içerisinde oldular. Tarihimize medeniyetimize ihanet ettiler. Bu ihanetlerini bedelini hem mahkeme hemde sizlerin önünde hesap verecekler zaten gönül dünyasında hesabını çok ağır bir şekilde veriyorlar. Çünkü onlar ne bu bölgenin nede başka bir insanın temsilcisi olamazlar. İnsan katledenler cinayet işleyenler insanlıkla yakında ve uzaktan alakası yoktur. Dolayısıyla emniyet güçlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.