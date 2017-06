Bakan Kılıç Bitlis’te

Yargı süreci var. Milletin gönlünde yer edineceksiniz, millete güveneceksiniz ve millete ihanet etmeyeceksiniz" dedi.

Samsun-Bitlis kardeş şehir buluşması kapsamında Bitlis’e gelen Bakan Kılıç, Bitlis Valiliğini ziyaretinin ardından Merkez Ulu Camii’nde öğle namazını kıldı. Ardından esnafı gezerek sohbet eden ve AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Kılıç, düzenlenen toplantıda referandum sonrası hayata geçmiş olan ve 2019’da yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda tamamıyla devreye girecek olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile geleceğe yürüyeceklerini ifade etti. Bakan Kılıç, "Başbakanımız Mecliste cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili müzakere ettiğinde ’Ülke, millet, devlet ve bayrak için değil bir Ali, bin Ali feda olsun’ dedi. Bunu söylediğinde yine ana muhalefetten ve özellikle ana muhalefetin başındaki genel başkan olduğunu düşündüğümüz kişi şöyle bir söz kullandı. Kendisinin seviyesi olarak size hatırlatıyorum. ’Binali Bey Sayın Cumhurbaşkanını 500 metre öteden görse ceketinin önünü ilikliyor’ dedi. O daha vefanın, dava arkadaşlığının, vefakar ve cefakar olmanın ne anlama geldiğini anlamamış. Başbakanımız bu dava, ülke ve partisi için hiç tereddüt etmeden en önemli adımı attı. Türk ve dünya siyasi tarihinde vefanın, cefakar, fedakar ve yol arkadaşı olmanın ne demek olduğunu gösterdi. İşte Sayın Kılıçdaroğlu siz bunu anlayamazsınız. Anlayamadığınız için de ancak sokaklarda insanlara farklı şekilde hitap edersiniz. İnsanları sokaklara çağırırsınız. Adalet sokaklarda aranmaz. Yargı süreci var. Milletin gönlünde yer edineceksiniz millete güveneceksiniz ve millete ihanet etmeyeceksiniz" dedi.

Almanya’ya kaçan Can Dündar’a da atıfta bulunan Bakan Kılıç, "Biri Almanya’da Can Dündar. Benim doğduğum ve büyüdüğüm memleket. Yaptıklarına şaşırıyorum. Demokrasi, hukuk ve insan hakları ve sadakat anlatırlar. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra bu teröriste nasıl olur da kucak acıyorlar. Doğu ve Batı Almanya birleştiği zaman kaç bin tane memurun işine son verildi. Devlete sadakat göstereceklerinden emin değillerdi. 3 milyonu aşkın memur içinde FETÖ terör örgütüyle bir araya gelmiş, onlara çalışmış, darbe içinde bulunmuş, Meclisi bombalamış, millete ateş etmiş, tankla tüfekle sokağa çıkmış. Biz bunları ne yapacaktık. TSK’nın içinde yol almış bu hainler o üniforma ve şanlı bayrağa ihanet edecek. Milletin vergisiyle kazandırılmış olan kaynaklardan alınan silahları millete çevirecek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni bombalayacak, Başbakanlığa ateş edecek, sokakta silahsız insanları şehit ve gazi edecek. Biz de diyeceğiz ki yanlış anlaşılma oldu. Almanya’da, İngiltere’de, Fransa’da, İtalya’da, Yunanistan’da herhangi bir ülkede meclis bombalansa, cumhurbaşkanı çalışma ofisi, başbakanının çalışma ofisi bombalansa neler olurdu. Bu anlamda kucak açtığınız tırnak içerisinde gazeteci olduğunu iddia ettiğiniz bu ülkeye ihanet eden Can Dündar’a kucak açtınız. Bizim nezdimizde onun hiçbir değeri yoktur. Ama er geç hesap verecek" şeklinde konuştu.

Dertlerinin bu milletin ve ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Bakan Kılıç, "Bu milletin yükselmesidir. Bu ülkeye ihanet edenlerden bu ülkenin evlatlarını birtakım yerlere götürüp ellerine silah verenler ve yine bu millete ateş ettirenlerle işimiz olmaz. Bizim teröristlerle işimiz yok. PKK dünyanın bugüne kadar gelmiş görmüş olduğu en kanlı terör örgütlerinden ve katil şebekelerinden biridir. ’Kandil’de yere izmarit atılmıyormuş’. Bunu yazan adamın, kaleme alan kişinin insanlığından şüphe ederim. Bir katil ve terör örgütünün sen oradaki yuvalandığı yerden bahsediyorsun, insan öldürüyor, katlediyor, neymiş yere izmarit atmıyormuş. Bu nasıl bir anlayış, bu nasıl kafadır. Size ne anlatıyorlar. Ondan sonra biz Kürt halkının haklarını korumak için bunları yapıyoruz. Hainsiniz, yalancısınız. Siz kimsenin hakkını korumak için değil, terör estirmek, onun bunun taşeronluğunu yapmak, uyuşturucu ticareti yapmak için, insanlarımızı zehirlemek ve öldürmek için yapıyorsunuz” dedi.

“Bu millet, bayrak, ezan ve inancımız için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz” diyen bakan Kılıç, “Hiç kimse bizi bu yoldan döndüremez” diye konuştu.

Bakan Kılıç, toplantının ardından Nemrut Krater Gölü’ne çıkarak burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Ahlat’a giden Bakan Kılıç, Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti. Bakan Kılıç, Gençlik Merkezi ziyaretinin ardından Gökmeydan’da düzenlenecek iftar yemeğine katılacak.