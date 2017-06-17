Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da nitelendirilen Bitlis’in Ahlat ilçesindeki tarihi Selçuklu Mezarlığını gezdi. Bakan Kılıç’a Selçuklu Mezarlığı gezisinde Ahlat İlçe Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu ve Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban’da eşlik ederek ilçenin tarihi hakkında burada bilgi verdiler.

Tarihi mezarlıkta devam eden dombra müziğinin Arapça versiyonunun çekildiği alanda büyük bir heyecanla bakanı karşılayan Bayırbucak Türkmeni giyimi ile tüm dikkatleri üzerine çekerken, Bakan Kılıç ile arasındaki diyalog ise kahkahaya neden oldu.

Burada Bakan Kılıç ile kısa bir sohbet eden Bayırbucak Türkmeni sanatçılarından Adil Şan, "İsteriz ki Bayırbucak Türkmenlerinde de 150-200 aile buraya getiresiniz. Öz yurdumuzda otağlarımız olsun. Hepimiz 10-15 tane uşak yapıyoruz, buranın nüfusunu ikiye katlarız" dedi.

Bakan Kılıç, Selçuklu Mezarlığının ardından ilçeden ayrıldı.