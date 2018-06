Bakan Kurtulmuş: "Ahlat, Malazgirt’in anahtarıdır"

Bakan Kurtulmuş, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki çeşitli gezi ve incelemelerinin ardından Ahlat Belediyesi tarafından yaptırılan ve ilçede ilk olma niteliği taşıyan Ahlat Park AVM’nin açılışını gerçekleştirdi.

İlçe merkezinde bulunan AVM önünde düzenlenen açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra düzenlenen mehteran gösterilerinin ardından törenin açılış konuşmasını yapan Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, Bakan Kurtulmuş’a Ahlat ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ifade ederek, ilçenin tarihi ve kültürel dokusu hakkında bilgi verdi.

Ardından konuşma yapan Bakan Kurtulmuş, Ahlat’ın büyük bir medeniyetin izlerini taşıdığını belirterek, "Ahlat’ın Kubbet’ül İslam olduğunu biliyoruz. Ahlat’ın Anadolu’nun giriş kapısı olduğunu, Malazgirt’in anahtarı olduğunu biliyoruz. Burada bu güzel mirasa sahip çıkan siz değerli Ahlatlı kardeşlerimize selam olsun. Tarihi derinlik ve ilimlik. Az önce açılışını yaptığımız müze ve o alandaki mezar taşları. O mezar taşlarının her birisinde ayrı bir derinliğin yattığı, her mezar taşından insanlara sadece taş olarak değil bugün bile anlayanlara sesli bir vaiz olarak vaaz ettiği muhteşem bir mezarlığa sahipsiniz. Ecdadımız orada, her birinde incelik, her birinde hayata dair bir eser bulunan muhteşem bir mezarlığa sahibiz. O mezarlığın içinden geçerken inan sadece geçmişi değil sizi temin ederim ki bu ülkenin muhteşem geleceğini de hayal ediyorsunuz. Nasıl geçmişte İstanbul’dan fazla bir nüfusa ve dünyanın en önemli üç merkezinden birisi olan Ahlat, büyük bir medeniyetin izlerini taşıyor. Hiç şüpheniz olmasın yarınlarımız da en az geçmişimiz kadar güzel olacak, geçmiş medeniyetimiz kadar parlak olacak. Bu memlekete böylesine büyük bir tarihi zenginliğe sahiptir. Bölgenin insanı da çok misafirperver ve kadirşinastır" dedi.

"Bu coğrafyanın insanlarını birbirinden ayıracak hiçbir güç yoktur"

Bakan Kurtulmuş, bu coğrafyanın insanlarını birbirinden ayıracak hiçbir gücün olmadığını vurgulayarak, "Ama ne yazık ki bu kadar büyük bir zenginliğe sahip olan her birisi engin yürekli birer Selahaddin-i Eyyubi, her birisi geniş ufuklu bir Kılıç Arslan olan bu bölgenin insanları arasına birileri fitne fesat sokmaya kin, kan, gözyaşı sokmaya gayret etti. Bu coğrafyanın insanlarını birbirinden ayırt edecek hiçbir güç yoktur. Çünkü bu ülkenin, bu toprakların, Türkleri, Kürtleri, Arapları, Farısileri ve diğer bütün unsurları hepimiz aynı Allah’ın kullarıyız, Adem’in soyundanız, İbrahim’in milletindeniz, hepimiz Hz. Peygamberin ümmetindeniz ve hepimiz aynı milletin çocuklarıyız. Şimdi aramıza konulan bu fitneyi ve fesadı bir tarafa bırakma vaktidir. Güçlü ve büyük Türkiye olma vaktidir. Bu memlekete uzun yıllar boyunca önce ayaklarınıza bir pranga gibi bağlanan terörü ve fitneyi bir kenara atıyoruz. Sadece bizim değil bölge halklarının her birisinin başına çeşitli çeşitli isimler ve gerekçelerle musallat edilen terör örgütlerinin tamamı bölge halkına düşmandır. Arap’a da, Kürt’e de, Türk’e de düşmandır. Sünni’ye de düşmandır, Alevi’ye de, Şii’ye de düşmandır. Müslümanlara da düşmandır, Ezidiye de düşmandır. Bu coğrafyada yaşayan, bu geniş varlığımızın her birisine düşmandır. İsterler ki fakirlik olsun, fukaralık olsun, isterler ki bölge halkları birbirlerine kalıcı bir şekilde düşman olsun. Açılışını yapmış olduğumuz AVM’nin Ahlat’ın ekonomisine ve toplumsal hayatına büyük katkılar sunulmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Kurtulmuş’a günün anısına Ahlat’a ait el sanatları hediye edildi.