Başarılı öğrenciler bisikletle ödüllendirildi

Ahlat İlçe Müftülüğü önünde düzenlenen ödül törenine İlçe Kaymakamı Mustafa Akgül, İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, bazı kurum amirleri, imam hatipler, öğrenci velileri ve Kur’an kursu öğrencileri katıldı. Tören öncesinde bir konuşma yapan Ahlat İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, camilerde düzenlenen yarışmalara girerek derece alan öğrencileri bisikletle ödüllendirdiklerini belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yılda yaz Kur’an kurslarımız, 25 Haziran itibariyle açılarak şu anda sona erdi. Yaklaşık 81 cami ve Kur’an kursumuzda 2 bine yakın öğrencimiz bu yıl kayıt yaptırarak kurslara katıldı. İlkokuldan tutunda yetişkinlere kadar bütün cami ve Kur’an kurslarımızda Kur’an-ı Kerim ile Temel Dini Bilgiler dersi verildi. Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yapılabilirse öğrenciler arasında yarışma düzenlenmesi istendi. Kaymakam Beyle görüştük ve başarılı öğrencileri ödüllendirmemizi söyledi. Her camide yarışmaya giren toplam 30 öğrencimize Kaymakam Beyin ‘Başarıya pedal çeviriyoruz’ projesi kapsamında bisiklet hediye ettik. Desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamımız Mustafa Akgül’e, Ahlat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür projeler öğrencilerimiz için teşvik olacaktır" dedi.

Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ise, "Kurs dönemince büyük emekler veren tüm cami hocalarımıza, vaizlerimize, müftümüze ve öğrencilerimize de gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ahlak, maneviyat ve vicdan olmadan bilim ve teknoloji size huzur getirmiyor. Biz bu şuurla yaz Kur’an kurslarımızı açıyoruz. Dünyanın nereye gittiğini biliyoruz. Sanayi 4.0’ı, bilim teknolojinin gelecekte hayatımızda nasıl yer tutacağını, bilim ve teknoloji üretenlerin dünyanın efendisi olacaklarını biliyoruz. İnşallah bilim ve teknolojiyi üreten, ama vicdanlı ve ahlaklı bir nesil yetiştirme derdinde olduğumuz için böyle bir projeye giriştik. Emeği geçen herkese, özellikle burada hoca hanımlara da teşekkür ediyorum" dedi.