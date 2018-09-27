Başarılı sporculardan TATSO'ya ziyaret

Kick Boks Dünya Şampiyonasında ikincilik ve üçüncülük derecelerini alarak Bitlis'in Tatvan ilçesine dönen genç sporcular, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası'na (TATSO) ziyaret ettiler.

İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonasında ikinci olan Tatvanlı milli sporcularından Mehmet Yalçın ve dünya üçüncüsü Abdulselam Kurt, antrenörleri Ömer Uğur ile birlikte TATSO'ya ziyaret gerçekleştirdiler. Şampiyonadan büyük bir başarıyla dönen sporcuları TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, Genel Sekreter Rahime Yılmaz Acet, Yönetim Kurulu Sayman Üye Yılmaz Lebit ve Meclis Başkan Yardımcısı Ecevit Karaman karşıladı.

Elde ettikleri başarı ile gerek ülkemize ve gerekse Bitlis'e yaşattıkları başarı gururundan dolayı genç sporculara tebrik ve teşekkürlerini ileten TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel ve TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, genç sporculara başarılarının devamını dilediler.

Sporcuların elde ettiği başarılarındaki katkılarından ötürü antrenörleri Ömer Uğur'u da ayrıca tebrik eden Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, sporcuların elde ettiği başarıyla gururlandıklarını ifade etti.