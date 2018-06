Başbakan Yıldırım Bitlis’te karne dağıttı

Sınıf öğrencilerine karnelerini dağıttı.

AK Parti’nin mitingine katılmak üzere Bitlis’e gelen Başbakan Binali Yıldırım, Memduh Eren Camisi’nde cuma namazını kıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte minik öğrencilere karnelerini dağıttı.

Okulun bahçesinde düzenlenen törende minik öğrencilere bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, “Sizler karnelerinizi aldınız fakat biz daha almadık. Ama 24 Haziran’da Allah’ın izniyle karnelerimizi çok iyi bir şekilde alacağız” dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşması esnasında öğrencilere espri de yaparak, “Sevgili öğrenciler bir yandan konuşuyorum bir yandan da kopya çekiyorum. Buradan bakıyorum unuttuklarımı söylüyorum. Ama siz öyle yapmayın siz artık her şeyi bir seferde öğreniyorsunuz” dedi.

Yıldırım, konuşmasının devamında 15 yılda eğitime verdikleri değerin meyvelerini aldıklarını belirterek şunları söyledi.

“Bir yılın emeğini, gayretini ve meyvesini alma vakti geldi. Yavrularımızla öğrencilerimizle beraber karne sevincini yaşıyoruz. Karne dağıtım işi birkaç yıldır gelenek haline geldi. Okul başlarken bir okula gidip açılışını yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız başka bir okula gidiyor. Karne döneminde de bugün nasip Bitlis’teymiş, bugün Zübeyde Hanım İlköğretim Okulunda sizlerle beraber olmak varmış. Sevgili öğrenciler bir yılın emeğini ve karşılığını alıyorsunuz. Karnelerinizi en iyi şekilde başarılarla dolu notlarla alacaksınız. Ama biz daha karnemizi alamadı. Biz 24 Haziran’da alacağı karnemizi. Biz de onun için çok çalışıyoruz. Karnemizin iyi gelmesi için her tarafta vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Bugün Bitlis’teyiz, Muş’tayız her gün bir yerdeyiz. Bizim de karnemiz var. Bize karnemizi kim verecek. Büyükler, anneler, babalar ağabeyler verecek. Biz de inşallah yavrularımızın karnelerinden aşağı kalmamamız lazım. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum her zaman bir şey diyoruz, gençlerimiz öğretmenlere emanettir. Bütün öğretmenlerimizin ne kadar ağır bir sorumluluk altında olduklarını bizzat ben biliyorum yaşıyorum. Büyük bir emek veriliyor büyük bir fedakarlık yaparak, bu pırıl pırıl yavrularımızın geleceğe hazırlıyorsunuz. Vaktiyle bizler de sizin gibiydik. Bu okullarda okuduk. Bizim için emek veren yetiştiren öğretmenlerimiz oldu. Onlar eğer bizi küçük yaşlarda en iyi şekilde eğitmeselerdi, yön vermeselerdi ve önümüzü açmasalardı bugün ülkemize böyle önemli görevler yapmak belki de mümkün olmazdı. Onun için öğretmenlerimizin emeği çok büyüktür. Biz 15 yıl boyunca öğretmenlerimizin her alanda gelişmesi için çok önemli kararlar aldık ve önemli yatırımlar yaptık. Okullarımızın sayısını öylesine arttırdık ki artık sınıflarda öğrenci sayısı 24’e indi. Yine 15 yılda mevcut öğretmenlerimizin sayısından daha fazla yeni öğretmen görev başı yaptı. Eğitim sistemimiz her bakımdan değişti. Şimdi okullarımız akıllı tahtalarla donatılıyor. Artık internetten derslerinizi takip etmeniz için en yakında zamanda tablet bilgisayarlar da gelecek. Eğitim için geleceğe yatırım için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Eğitim bütçemizi 11 milyardan 134 milyara çıkardık. Eğitimin bütçe içindeki payını 2 katına çıkardık. İstiyoruz ki her yavrumuz her gencimiz en iyi şekilde yetişsin geleceğe hazırlansın. Ülkemizin birliğimi ve beraberliğimizin teminatı siz bugünümüz yarınımız ve gençlerimizsiniz. Sevgili öğrenciler bir yandan konuşuyorum bir yandan da kopya çekiyorum. Buradan bakıyorum unuttuklarımı söylüyorum. Ama siz öyle yapmayın siz artık her şeyi bir seferde öğreniyorsunuz. Bir öğretim yılını da başarı ile tamamlamanın mutluluğu hepinizin yüzünden okunuyor. Tatil başlıyor. Tatilde zamanı iyi değerlendirin. Hem eğlenin hem gezin ama kitap da okuyun. Yanınızda mutlaka bir kitap olsun kitap okuyun kitap okudukça daha çok şey öğreneceksiniz. Karnem çok iyi gelmedi diyenler de kafasını takmasın. Olan olmuş bitmiş oraya takılıp kalmayın bu işin senesi de var, yazı da var kışı da var, bugün olmazsa yarın olup deyip işimize bakalım. Keyfimize bakalım tatili en güze şekilde geçirelim” diye konuştu.