Başkan Aksoy, BEÜ öğrencileriyle bir araya geldi

Konferans, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy’un sunumuyla BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda gerçekleşti. Yarışmalara proje yazmak isteyenlerin atölyeye başvurmaları gerektiğine değinen Proje Atölyesi Koordinatörü Mehmet Hanifi Tilaver, “Bitlis ilinin ve ilçelerinin de turizm, yenilenebilir enerji, kültürel ve sosyal alanlarda kalkınması, gelişmesi ve bu alanlarda ses getirecek projeler üretilmesi taraftarıyız” dedi.

Tatvan’da yaptıkları projeler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise; sergi ve kongre merkezi, bilgi evi ve kitap kafe, şehir gençlik merkezi, işletme oteli restorasyonu, hayvan hastanesi, güneş enerjisi santralı, tekne yanaşma yeri, hanımlara özel spor salonu gibi projelerden bahsetti. Sergi ve kongre merkezi’nin Ramazan ayında faaliyete geçeceğini belirten Aksoy, bu merkezde iftar organizasyonu yapacaklarını ve fuar sezonunda fuar amaçlı kullanacaklarını söyledi.

Aksoy, Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde kurulan ve bölgede bir benzeri olmayan hayvan hastanesi sayesinde çevre illerdeki hayvanlara da fayda sağladığını belirtti. Her ilde ve ilçede alışveriş merkezi olduğunu, ama sahilin çok az bir yerde olduğunu belirten Başkan Aksoy, “Allah’ın verdiği nimete katkı sunarak sahil şeridini güzelleştirdik ve güzelleştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Aksoy, dar gelirli vatandaşlar için paranın geçmediği market kurduklarını, Van Gölü Havzası’nın güneş enerjisine uygun olduğunu, altyapı çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini de ifade etti.

Belediyenin öz kaynaklarıyla bu kadar hizmet yapmanın mümkün olmadığına değinen Başkan Aksoy, “Bu hizmetleri projeler sayesinde yapabiliyoruz. Sizlerden de proje bekliyoruz, hayalinizi proje haline getirip yarışmaya katılın. Uygun projeleri doğru yerlere ulaştırarak hayata geçirebiliriz” dedi.

Üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve Genel Sekreter Vekili Öğretim Görevlisi M. Zahid Kuldaş’ın da katıldığı program, soru cevap bölümünün ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.