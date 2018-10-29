Başkan Aksoy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Aksoy, Kurtuluş Savaşı dönemindeki ruhun bugün de dimdik ayakta olduğunu dile getirerek, “Bu aziz millete önce bağımsızlığı, ardından da cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimize ve şanlı gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevimiz onların bize bıraktığı bu vatanı ebediyen korumak ve kollamak, bu ülkenin daha müreffeh olması için de çok çalışmaktır. Cumhuriyete verilebilecek en güzel hediye ülkemize yeni eserler kazandırmaktır. Bu anlamda dünyanın en büyük havaalanını Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bu bilinçle bizler de Tatvan'da yaptığımız çalışmalarla şehrimize çok önemli eserler kazandırdık, hız kesmeden de kazandırmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Tatvanlı hemşehrilerimin ve bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum” diye konuştu.