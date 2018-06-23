Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2018 09:43

Başkan Aksoy’un oğlu dünya evine girdi

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy’un oğlu Yunus Emre ile Nursena çifti düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi.

Başkan Aksoy’un oğlu dünya evine girdi

23 Haziran 2018 09:43


Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban’ın kıydığı nikah töreninde gelin ile damadın şahitliklerini Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı ve Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy yaptı. Tatvan Belediyesi Fuar Sergi ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen nikah töreninde davetlileri Başkan Aksoy ve eşi Melek Aksoy karşıladı. Başkan Aksoy “İnsanın evladının mürüvvetini görmesi çok büyük bir mutluluk. Bu vesileyle bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza, değerli büyüklerime ve gerekse telefonla bizleri arayarak tebrik eden ve tebrik mesajlarını gönderen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Cenabı Allah herkese bu tür mutlulukları nasip eylesin" dedi.


Düzenlenen nikah törenine kamu kurum amirleri, siyasiler, STK temsilcileri, Bitlis’in ileri gelenleri ve çok sayıda davetli katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç