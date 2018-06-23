Başkan Aksoy’un oğlu dünya evine girdi

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban’ın kıydığı nikah töreninde gelin ile damadın şahitliklerini Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı ve Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy yaptı. Tatvan Belediyesi Fuar Sergi ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen nikah töreninde davetlileri Başkan Aksoy ve eşi Melek Aksoy karşıladı. Başkan Aksoy “İnsanın evladının mürüvvetini görmesi çok büyük bir mutluluk. Bu vesileyle bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza, değerli büyüklerime ve gerekse telefonla bizleri arayarak tebrik eden ve tebrik mesajlarını gönderen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Cenabı Allah herkese bu tür mutlulukları nasip eylesin" dedi.

Düzenlenen nikah törenine kamu kurum amirleri, siyasiler, STK temsilcileri, Bitlis’in ileri gelenleri ve çok sayıda davetli katıldı.