Başkan Atılgan güven tazeledi

Ahlat Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen AK Parti 6. Olağan Kongresi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından ilçe başkanlığının faaliyet raporları okundu. Seçime tek aday olarak katılarak, yapılan oylama sonucu yeniden başkan seçilen Oğuz Atılgan, AK Parti 6. Olağan Kongresine katılan herkese teşekkür etti. Atılgan, “3 yıl önce ilçe başkanı seçilmiştim. Geçtiğimiz bu dönemde isteyerek veya istemeyerek kırmış olduğum, zerre kadar incitmiş olduğum herkesten özür diliyorum. Ben bu döneme liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi çıraklık dönemi diyorum. Muhakkak hatalarımız olmuştur. Yeni dönemde ilimize, ilçemize, partililerimize ve vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet edeceğime huzurlarınızda söz veriyorum” dedi.

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz’ün de birer konuşma yapmasının ardından kongre sona erdi.