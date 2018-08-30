Başkan Çoban 1071 kutlamalarını değerlendirdi

Mümtaz Çoban, Malazgirt Zaferi’nin 947.yıl dönümü etkinliklerini değerlendirerek, Türkiye’nin her yerinden kutlamalara ilgi olduğunu söyledi.

Ahlat’ta başlayan Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümü etkinlikleri hakkında açıklamada bulunan Başkan Çoban, Ahlat’ın bin yıllık bir başkent olduğunu vurguladı. Ahlat’ın Anadolu’da tüm boyların yetiştiği ilk yer olduğunu vurgulayan Çoban, “Ahlat; kültürel mirasımızın en güçlü sergilendiği alan ve 8 bini aşkın abidevi mezar taşının bulunduğu ve yer yüzünde başka bir coğrafyaya nasip olmayan bir nitelik arz ediyor. Burada üstü örtülü bir zenginlik vardı ve o zenginliği ortaya çıkarmak için gayret gösteriyorduk. Bu çalışmamız, Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür Buluşması adı altında devam ediyordu. Ancak artık bu çalışmanın ebadı değişmeliydi. Böylelikle Okçular Vakfımız, Bilal Erdoğan ve Haydar Ali Yıldız beylerin himmetleriyle ETNO Spor’un da dahil edilmesiyle çok doğru bir çalışmaya dönüştürdük. Milletimizin de çok ciddi teveccühü oldu. Türkiye’nin her tarafından insanlar iştirak etti. Takriben günde 10 bin kişiyi ağırlama imkanımız oldu. Türkiye’nin 50 şehrinden gelen el sanatkarları ürünlerini sergilediler. Yine atlı okçuluk, okçuluk, güreş olmak üzere ata sporlarımızın tamamı obamızda düzenlendi. 400 bin metrekarede muhteşem bir festival alanı oluşturuldu. Geceleri ise çok kıymetli sanatçılarımız tarafından konserler verildi. Tam bir şenlik havasında geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ’1071 kutlamalarını Ahlat’tan başlatarak yeniden 1071 ruhunu inşa ediyoruz’ emirlerini yerine getirmek üzere harekete geçtik. Milletimiz de sağ olsun çok çok muhteşem bir iş gördü. Ben Ahlatlıları özellikle kutluyorum. Çünkü muhteşem bir ev sahipliği yaptılar ve bunun sayesinde ilçemize gelen misafirler her yıl geleceklerini ifade ettiler. Artık bu alanda sadece 3 günlük bir festivalle değil, yaz-kış çeşitli aktiviteleri inşallah orada yürütme kararı aldık" dedi.

“Selçuklu Mezarlığı ilk defa bu kadar ahde vefayla karşılaştı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ordu komutanları ve bakanların tamamının Ahlat’ta buluştuğuna dikkat çeken Başkan Çoban, “Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı abideleri, ilk defa bu kadar ahde vefayla karşılaştı. Bu nedenle Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.