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10 Ocak 2017 11:50

Başkan Çoban gazetecilerle bir araya geldi

Başkan Çoban gazetecilerle bir araya geldi

10 Ocak 2017 11:50

Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Makamında ağırladığı yerel ve ulusal basın temsilcilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Başkan Çoban, "Özellikle her taraftan soysuzca saldırıların gerçekleştirildiği, tüm değer ve kutsalımıza, insanımıza vatanımıza, devletimize kurulan tuzakları bertaraf etmek için gösterdiğiniz azim ve gayret takdire şayandır. Milletimizi doğru bilgilendirme, bu sinsi planla mücadelenin önemli unsurlarından biri olmuştur. Yakın tarihimiz buna şahittir. 15 Temmuz ihaneti sürecinde milletimizin yanında yer alan basın mensuplarımız, bu hainliğin bertaraf edilmesinde özel görev üstlenmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygıyla selamlıyorum, gününüz kutlu olsun" dedi.
İlçedeki yerel ve ulusal basın temsilcileri ise, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban’a bu nazik davetlerinden dolayı teşekkür ettiler.



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