Başkan Dağdağan basınla bir araya geldi

BİGİAD olarak Tatvan’daki özel bir restoranda düzenlenen iftar yemeğinde basın mensuplarını ağırlayan Başkan Dağdağan, onlarla sohbet edip BİGİAD ve TATSO olarak yürüttükleri çalışma ve projelerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Uzun bir süredir TATSO Başkanlığı görevini yürüttüğünü ve kısa bir süre öncede yapılan genel kurulla BİGİAD başkanlığına seçildiğini belirten Başkan Dağdağan, gerek TATSO ve gerekse BİGİAD olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada memleketin ve hemşehrilerinin yararına olan proje ve çalışmalar yürüteceklerini ifade etti. TATSO olarak kısa bir süre önce bölge için büyük bir öneme sahip olan pomza ve perlit madeni ile ilgili Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve Bitlis Valiliği ile birlikte önemli bir çalıştaya imza attıklarına dikkat çeken Bilal Dağdağan, “TATSO olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hep ilimize katkı sunacak çalışma ve projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu anlamda da ilimiz ve bölgemize büyük bir katkı sunacak olan günümüzün beyaz altını olarak tabir edebileceğimiz pomza ve perlit madeni ile ilgili İran başta olmak üzere diğer farklı üniversitelerden bilim adamlarının katılımıyla önemli bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştay sonucunda bu önemli madeni nasıl daha verimli şekilde kullanabileceğimiz hususunda bazı yol haritaları belirledik. Yine bu kapsamda bu madenle ilgili 10 milyon Euro’luk bir Avrupa Birliği projesi hazırladık. İnşallah bu projemizde kısa sürede hayata geçtiğinde Türkiye rezervinin yaklaşık yüzde 70’lik rezervine sahip olan ilimiz, bu anlamda büyük bir atağa geçecektir. Bu anlamda bu maden üzerine ileriki bir süreçte uluslar arası bir çalıştay daha düzenlemeyi planlıyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştirirsek, pomza madenini her alanda kullanabilecek bir düzeye getirmiş olacağız” diye konuştu.

BİGİAD olarak da bundan sonra memleket yararına olan çalışma ve projelere imza atacaklarına vurgu yapan Bilal Dağdağan, tek amaçlarının hizmet olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

“BİGİAD olarak önceki dönemlerde güzel işlere imza atıldı. İnşallah bizlerde yeni yönetimimizle daha güzel işlere, memleketimiz için faydalı olan işlere ve projelere imza atmak istiyoruz. Bunun içinde tüm yönetimimizle birlikte bunun için mesai harcayacağız. Bunun sonucunda da hep birlikte güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Bu anlamda basın mensuplarımıza da gerek bizleri kırmayarak iftar programımıza teşrif etmelerinden ötürü ve gerekse memleketimizle ilgili konulardaki duyarlılıklarından ötürü ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Düzenlenen iftar programına BİGİAD ve TATSO Başkanı Bilal Dağdağan, BİGİAD Bitlis Şube Başkanı Cengiz Şahin, TATSO Meclis Başkanı İhsan Bakırhan, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özcan Çiriş ve yönetim kurulu üyeleri ile il genelinde görev yapan basın mensupları katıldı.