Başkan Gürsoy, manav esnafının sorunlarını dinledi

Adilcevaz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Aldağ ile birlikte Belediye Başkanı Necati Gürsoy’u makamında ziyaret eden manav esnafı, sorun ve sıkıntılarını dile getirerek Başkan Gürsoy’dan sorunlarının çözümü noktasında destek istedi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Aldağ, çarşı meydanında bulunan seyyar satıcılardan dolayı esnafın haksız rekabetle karşı karşıya kaldığını ifade ederek, manav esnafının sorun ve sıkıntılarına çözüm bulunmasını istedi. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, manavların sorun ve sıkıntılarını yakından takip ettiklerini ve çözümü noktasında belediye olarak gereken çalışmaları yapacaklarını söyledi. Başkan Gürsoy, “İlçemizdeki manav esnafının sorun ve sıkıntılarını dinledik ve bu konuda çok haklı olduklarını gördük. Esnafımızın sorun ve sıkıntılarının çözümü noktasında ortak bir paydada birleşerek yaşadıkları sorunlara mutlaka çözüm üreteceğiz. İnşallah yapacağımız istişareler sonucunda bu zamana kadar birikerek gelen sorun ve sıkıntılar çözülmüş olacak. Bundan böyle çarşı meydanında seyyar satıcıların gelişi güzel satış yapmalarına izin verilmeyecek” dedi.