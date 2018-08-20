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20 Ağustos 2018 12:48

Başkan Necati Gürsoy; “Emre Akbaba göğsümüzü kabarttı”

Bitlis’in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Adilcevazlı Emre Akbaba’nın Galatasaray’a transfer olmasından dolayı mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

Başkan Necati Gürsoy; “Emre Akbaba göğsümüzü kabarttı”

20 Ağustos 2018 12:48


Belediye Başkanı Necati Gürsoy, milli futbolcu Emre Akbaba’nın Galatasaray’a transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Gürsoy, “Adilcevaz’ın evladı Emre Akbaba’nın Galatasaray’a transferi bizleri çok mutlu etti. Emre’nin her maçını heyecanla izliyoruz. Evladımızın milli takımda oynamasının ardından ülkemizin büyük kulüplerinden olan Galatasaray’a transfer olması, kendisi kadar bizleri de gururlandırdı. İnşallah bundan sonraki futbol hayatında kendisini hep daha iyi yerlerde görmeyi umut ediyoruz. İlçemizin gururu olan Emre’ye yeni takımında başarılar diliyorum. Rabbim çıkmış olduğu bu yolda kendisini mahcup etmesin” dedi.




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