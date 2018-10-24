Başkan Necati Gürsoy, KYK öğrencilerini ağırladı

Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Kredi Yurtlar Kurumunda kalan üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi.

Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu, bu yıl ilçede okumaya gelen ve yurtta kalan kız öğrencilere yönelik uyum programı düzenledi. Program kapsamında Yurt Müdürü Özcan Beşkardeş ile birlikte yurtta kalan öğrenciler, Belediye Başkanı Necati Gürsoy'u makamında ziyaret etti. Başkan Necati Gürsoy, öğrencilerin taleplerini dinledi ve belediye çalışmalarının yanı sıra ilçe hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, öğrencileri ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, “İlçemiz, bölgemizin en huzurlu yerlerinden biridir. Daha yolun başındasınız, inşallah bunu zamanla göreceksiniz. Böyle güzel bir ilçede eğitiminizi sürdürdüğünüz için sizleri çok şanslı görüyorum. Taleplerinizi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız, bizlerde bu konuda çok mutlu oluruz. Sizler dışarıdan gelen insanlar olduğunuz için ilçemiz hakkındaki düşünce ve gözlemleriniz daha farklı olacağı için sizlerin talep ve düşünceleri çok önemlidir. Eskiden yurdumuz çok rahat ve güzel değildi. Müdürümüz göreve geldiğinden beri kendi çabası ve imkânlarıyla yaptığı çalışmalar neticesinde yurdu çok güzel bir hale getirdi. Anne ve babalarınız sizlerden çok şeyler bekliyor. Derslerinizi ihmal etmeyin. Sizler bizlere emanetsiniz. Her zaman sizlerin yanınızdayız. Hangi sorununuz olursa hiç çekinmeden bizlere iletebilirsiniz. İnşallah okulunuz bittiğinde ilçemizden çok güzel bir şekilde ayrılmanızı umut ediyorum” dedi.

Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürü Özcan Beşkardeş ise, yurtta kalan kız öğrenciler için uyum programı düzenlediklerini ifade ederek, “Yurdumuz, öğrencilerimizin barınmalarının yanı sıra aynı zamanda birer eğitim yuvalarıdır. Bu kapsamda öğrencilerimizin zamanlarını daha iyi geçirebilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Etkinlikleri kapsamında ilk ziyaretimizi belediye başkanımıza yapmış bulunmaktayız. Yurdumuzdaki çalışmalar için başkanımız bizlere her konuda destek vermektedir. Göreve geldiğimiz günden beri sağ olsun bizden hiçbir zaman desteğini esirgemedi. Bundan dolayı öğrencilerimizin huzurunda başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantı sonunda üniversite öğrencilerinin talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Gürsoy, talep ve sorunların çözümü noktasında gerekeni yapacaklarını söyledi.

Öğrenciler, daha sonra ilçedeki tarihi Ulu Camii ve Tuğrul Bey Camiinin yanı sıra bazı mekânları gezerek ilçeyi yakından tanıma fırsatı buldu.