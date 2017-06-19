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19 Haziran 2017 12:57

Başkan Vekili Çınar, muhtarlarla bir araya geldi

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, iftar yemeğinde mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Başkan Vekili Çınar, muhtarlarla bir araya geldi

19 Haziran 2017 12:57


Her fırsatta mahalle muhtarları ile bir araya gelen Bitlis Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, düzenlenen iftar yemeğinde muhtarların taleplerini de dinledi. Çınar, “Öncelikle tutmuş olduğumuz oruçların, yapmış olduğumuz ibadetlerin kabul olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum. Ramazan ayında düzenlediğimiz iftar programımızda mahalle muhtarlarımızla bu mübarek günde bir araya geldik. Bitlis Belediyesi olarak muhtarlarımızın isteklerini mümkün olduğu kadar göz önünde bulundurarak mahallelerimize hizmet ediyoruz. Kısa bir süre içerisinde mahalle arasındaki yollar hepsi yapılacak. Kent genelindeki yolların çoğu sıcak asfaltla kaplanacak ve Bitlis’imizi ve Bitlisli vatandaşımıza hak ettiği hizmeti sunmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Yapmış olacağımız hizmetlerle Bitlis’in çehresini değiştireceğiz” dedi.




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