Başkan Vekili Hamitoğlu tebrikleri kabul etti

Bitlis’in Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, makamında tebrikleri kabul etti.

Bitlis’te terör soruşturması nedeniyle tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur’un yerine belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Hizan Kaymakam Bülent Hamitoğlu, makamında tebrikleri kabul etti. Hamitoğlu; ilçedeki siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve vatandaşları kabul etti. İlçeyi hep birlikte kalkındıracaklarını dile getiren Hamitoğlu, “İlçemiz bundan sonra terörle anılmayacak. İnanç turizmi konusunda ilçe büyük potansiyele sahiptir. Ne yazık ki yaşanan terör hadiselerinden sonra artık ilçe terör bölgesi olarak anılmaya başlanmış. Biz yapacağımız projeler ve güzel etkinliklerle ilçemizi eski dönemlerindeki huzuruna kavuşturacağız. Sizlerinde yardımı ile ilçedeki tüm sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğiz” dedi.