Baston ustasının 1071 mesaisi

Ahlatlı baston ustalarından Refa Gökbulak, asırlık ceviz ağaçları ile çeşitli boynuz türlerine Ahlat’ın sembollerini, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait motifleri işleyip, sanat eserine dönüştürürken, 24 Ağustos’ta başlayacak kutlamalar dolayısıyla atölyede yoğun bir çalışma temposuna girdi. Bir birinden güzel el sanatı ürünlerini kutlamalara yetiştirmek için mesai yapan baston ustası Refa Gökbulak, "Yaklaşık 2 aydan uzun bir süredir yoğun bir tempoyla baston yapmaya başladık. Bu yıl Ahlat’tan başlayacak olan 1071 kutlamalarını heyecanla bekliyoruz. 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde yapılan etkinliklerin bir ayağının Ahlat’a alınması hem ilçemiz hem de biz el sanatkarları için büyük bir umut olmuştur. Bizlerde o tarihi güne hem tanıklık etmek hem de sanatımızı göstermek maksadıyla gece gündüz çalışıyoruz. 2 aydır atölyemizde yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Tabi ki Devlet Başkanımızın da Ahlat’a geliyor olması bizleri son derece gururlandırmıştır. Hem Başkanımızı hem de konuklarımız için bir birinden güzel bastonlarla onları karşılayacağız. İnşallah umut ediyoruz sayın Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Ahlat’a gelecektir. Şuanda atölyemizde 3 çırak, 2 usta ve yardımcı personellerle beraber uzun bir süredir 1071 kutlamaları için mesai yapıyoruz" dedi.

"Bastonlarda koç ve sığır ve manda boynuzları kullanılıyor"

Ahlat baston yapımında manda, koç ve sığır boynuzlarının kullandığını anlatan Gökbulak; "Ahlat bastonunun Türkiye pazarında önemli bir yeri var. Bastonlarımızın diğer özelliği ise kafa ve gövde motiflerinin yine bölgemizdeki tarihi eserlerin üzerinde sıkça rastlanan Osmanlı ve Selçuklu motiflerini işlemekteyiz. Bu motifteki hayvan figürlerini hayvan kafalarına motifli hayvan desenlerini de baston gövdelerine işlemekteyiz. Bu işleme tekniklerini de tezhip sanatıyla işliyoruz. Rum-i sanatını da işlemekteyiz ve yine yakma tekniğiyle Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin üzerindeki motifleri başta kilim deseni olmak üzere bir çok motifleri bastonlarımıza işlemekteyiz. Bu motifler de Ahlat bastonlarına çok farklı anlam kazandırmaktadır" dedi.