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04 Temmuz 2017 13:08

Belediye Başkan Vekili Ustaoğlu birim amirlerinden brifing aldı

Son kararnameyle Bitlis Valiliğine atanan İsmail Ustaoğlu, Bitlis Belediyesi personelinden çalışmalar hakkında brifing aldı.

Belediye Başkan Vekili Ustaoğlu birim amirlerinden brifing aldı

04 Temmuz 2017 13:08


Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Bitlis Belediyesinde düzenlediği toplantıda, Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Güzel ve birim amirlerinden çalışmalar hakkında brifing aldı. Vali Ustaoğlu, Bitlis’e geldikten sonra Bitlis’i daha iyi tanımak, ayrıca ilin sorunlarını en iyi şekilde tespit edip, buna yönelik hazırlanan ve hazırlanacak projelerle daha kaliteli bir hizmet üretmek amacıyla belediyede bulunan birim amirlerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Vali Ustaoğlu, Bitlis’te hizmet almayan hiçbir köşe bırakmayacaklarını belirterek, “Çalışmaları da yakinen takip edeceğim. Benden önceki Vali Ahmet Çınar’a bu ile yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bitlis Belediye Başkan Vekili olarak öncelikle ilimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü noktasında tüm kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, yatırımcıların, yerel yönetimlerin ve Bitlis halkının görüş ve önerilerini dikkate alıyorum, önemsiyorum. Bitlis ilimizin sorun ve çözüm önerilerinin tespiti amacı ile tüm kurumlarımızdan brifing alıyorum. Bu brifingleri en kısa sürede tamamlayarak ekip halinde vatandaş odaklı çalışmaları yürüteceğiz” dedi.


Göreve başlarken devlet mekanizmasının en iyi şekilde işlemesi, vatandaş odaklı hizmetlerin üretilmesi amacıyla istişareyi ve ortak aklı ön plana çıkaracaklarını belirten Ustaoğlu, “Bitlis’te huzuru ve güveni hâkim kılmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız. Ama aynı zamanda Bitlis’teki kardeşlerimizin özellikle ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan kalkınması noktasında gayreti hep beraber gerçekleştireceğimizi belirtmiştim. Bu çalışmalarımızdan sadece kent merkezinde devletimizin tüm imkânlarından eşit şekilde yararlanmalarını sağlayacağız” dedi.




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