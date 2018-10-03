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Belediye Başkanı Necati Gürsoy iş yerlerini denetledi

Bitlis’in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, zabıta ekipleri ile birlikte ilçedeki iş yerlerini denetledi.

Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, zabıta ekipleri ile birlikte ilçedeki iş yerlerini denetledi.


Adilcevaz Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde gıda işi ile uğraşan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Amiri Lütfü Dalkıran ve zabıta ekipleri ile birlikte iş yeri denetimi yapan Belediye Başkanı Necati Gürsoy, market denetiminde etiket kontrolü, son kullanma tarihleri, tezgah ve kasada fiyatların tutarlığını, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının yanı sıra ekmeklerin gramajlarını, iş yerlerinin temizlik ve hijyen şartlarını ve çalışanların portör muayenelerini kontrol etti.


Belediye Başkanı Necati Gürsoy; döviz kurlarındaki spekülatif hareketleri bahane ederek ürünler üzerinde yaptıkları birtakım oyunlarla haksız kazanç elde edilmesini önlemek ve tüketici haklarını korumak amacıyla Adilcevaz Belediyesi olarak denetim çalışmalarını artırdıklarını dile getirdi.


Denetimler sırasında işletme sahiplerine uyarılarda bulunan Başkan Gürsoy, halkın sağlıklı ve hijyenik koşullarda gıda tüketimi yapabilmesi için rutin denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ve sağlıksız koşullarda üretim yapan fırınların ve üretim hanelerin gerekli cezai işlemlere tabii tutulacağını belirterek, “Belediye olarak vatandaşlarımızın sağlığına büyük önem veriyoruz. Fırınların yanı sıra gıda imalathanesi yapan iş yerlerine de denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. İlçemizde gıda satışı yapan yerlerin, hijyenik hale getirilmesi için çaba harcıyor ve denetimlerimizi arttırıyoruz. Halkımıza, sağlıksız koşullarda gıda satışı yapılmasına ve stokçuluk yaparak fiyat artışı yapmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz” dedi.

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