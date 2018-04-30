Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 10:50

Belediyeden kursiyere piknik

Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Belediyeden kursiyere piknik

30 Nisan 2018 10:50


Havaların sıcak geçmesi nedeniyle yaklaşık 100 kadın kursiyer, otobüslerle Siirt’in Baykan ilçesinde bulunan mesire alanına götürüldü.


Belediyeye bağlı bulunan toplum destek merkezinde spor yapmaya giden kadınlardan Leyla Kaya, etkinlikler için Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’na teşekkür etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan toplum destek merkezinde aile ortamı olduğunu belirten Kara, “Bu tür merkezleri açan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Merkezler ve etkinlikler sayesinde kadınlara bir özgüven geldi. Kadınlar daha bir kendine güvenmeye başladı. Kurslar sayesinde kendimize ait bir iş yeri açabilir, aile bütçemize bir destek sunabiliriz” dedi.


Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu ise, merkezlerde kadınlara kursların yanında sosyal etkinlikler de sunduklarını belirterek, “Bugün de sosyal aktivite olsun diye Baykan’da bulunan mesire alanımızda bir piknik düzenledik. Bayanlarımızın birbirlerini tanıma, yeni arkadaşlıklar edinmesi anlamında da geniş bir kitleye hitap ederek farklı alanlarda onları daha fazla imkanlar sağlamak noktasında ilerliyoruz. Belediyeciliği sadece kurumsal olarak değil sosyal belediyecilik üzerinde de kolektif bir güç olması nedeniyle hedeflerimiz arasında. Bunun ilk ayağı piknik idi. İlerleyen süreçte daha farklı platformlarda farklı etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz. Arkadaşlarımızın duyduğu mutluluk, almış oldukları keyif bizim çalışmalarımızı daha da güçlendirmemize vesile oluyor” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
15
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç