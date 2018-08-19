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19 Ağustos 2018 15:37

Berber ve kuaförlerden bayram mesaisi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde Kurban Bayramı öncesi berber ve kuaförler, yoğunluk nedeniyle gece geç saatlere kadar mesai yapıyor.

Berber ve kuaförlerden bayram mesaisi

19 Ağustos 2018 15:37


Bayram öncesi vatandaşların en fazla uğradığı iş yerlerinin başında berber ve kuaförler geliyor. Kurban Bayramı öncesinde müşteri yoğunluğu yaşayan esnafların başında gelen berber ve kuaförler, bayram dolayısıyla sabahın erken saatlerinde açtıkları iş yerlerinde gecenin geç saatlerine kadar çalışarak müşterilerini bayrama hazırlıyor.


Her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı’na da bir hafta kala yoğunluklarının başladığını ifade eden kuaför Yusuf Bala, “Bazı müşterilerimiz bayram tıraşlarını özellikle son günlere bırakıyor. Bu nedenle bizde müşterilerimize Arife günü sabaha kadar hizmet vereceğiz. Bayram öncesi müşteri sayımız fazla oluyor. Berberler olarak fazla yoruluyoruz, fakat kazancımız da iyi olduğu için yorgunluğumuza değiyor” dedi.


Kuaför Adem Yıldız ise, bayram öncesinde müşteri sayısının normal günlere oranla daha çok arttığını belirterek, “Bayrama bir hafta kala bizim de mesaimiz başlıyor. Özellikle son günler artık sabahlamak zorunda kalıyoruz. Vatandaşlar genelde tıraşı son günlere bırakıyor. Dolayısıyla bizlerde son günlerde sabaha kadar çalışmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.




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