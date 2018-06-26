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26 Haziran 2018 12:44

BEÜ Akademisyeni en iyi poster sunumu ödülüne layık görüldü

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Doç.

BEÜ Akademisyeni en iyi poster sunumu ödülüne layık görüldü

26 Haziran 2018 12:44

Dr. İsa Sıdır, en iyi poster sunumu ödülüne layık görüldü.


BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Doç. Dr. İsa Sıdır, Fırat Üniversitesinde gerçekleştirilen “International Conference On Physical Chemistryand Functional Materials (PCFM’18)” kongresinde en iyi poster sunumu ödül aldı. Doç. Dr. İsa Sıdır, 19-21 Haziran tarihlerinde Fırat Üniversitesinde gerçekleştirilen kongrede sunduğu “Exploring Electronic Structureand Optical Properties of Hydrazine Derivatives By Solution Technique” başlıklı çalışmasıyla en iyi poster sunumu ödülüne layık görüldü. Bu çalışmanın çözelti tekniği kullanılarak hydrazine molekülleri ile organik optoelektronik aygıt üretimi odaklı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Sıdır, üniversitede organik elektronik malzemeler, optoelektronik aygıtlar için organik yarıiletken çözeltiler ve solvatokromik malzemelerin temelini oluşturan deneysel ve teorik çalışmaları yapabildiklerini ifade etti. Fonksiyonel organik elektronik aygıt tasarımı ve üretimi için çalışmalarının devam ettiğini belirten Doç. Dr. Sıdır, bu çalışmaları Doç. Dr.Yadigar Gülseven Sıdır, Anadolu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Halil Berber ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Demiray’ın katkılarıyla yaptığını söyledi. Katkılarından dolayı çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiğini belirten Doç. Dr. Sıdır, ayrıca desteklerinden dolayı Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’a teşekkür etti.




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