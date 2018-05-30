BEÜ BESYO ilk mezunlarını verdi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Merkez Konferans Salonu’nda yapıldı. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Fen Edebiyat Dekan Vekili Prof. Dr. Sezai Yalçın, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Beyarslan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Asem Nauşabayeva Hekimoğlu, BESYO Müdürü Doç. Dr. Ali Tekin, akademisyenler ile idari personellerin yanı sıra öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün ilk mezunlarını verdiklerini ve bugünün unutulmayacağını ifade eden BESYO Müdürü Doç. Dr. Ali Tekin, “Bugün üniversitemizin ilk ve tek öğretmen yetiştirme programından mezun olan genç adaylarımızın mutluluğuna ortak olmak ve ülkemizin bekası uğruna kendilerine düşen sorumlulukları üstlenmek amacıyla mesleki hayatlarına uğurlayacağımız anı paylaşmak için burada ve bir aradayız. Dünyaya geldiği andan itibaren üzerlerine titrediğiniz, büyük bir özenle belki birçok zorluğa rağmen büyütüp bize emanet ettiğiniz evlatlarınızı daha bilgili, olgun, cesur, kendine güvenen, anne babasını, ailesini ve ülkesini daha çok seven evlatlar olarak sizlere geri gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Tekin, okul hocalarına da teşekkür ederek, bugünün hasat vakti olduğunu belirtti. Öğrencilere öğütler veren Doç. Dr. Tekin, “Hayal etmekten çekinmeyin. Hayallerinizin ve hedeflerinizin gerçekçi olmasına dikkat edin. Zorluklar ve kötülükler her daim önünüze çıkacak, ama siz yılmayın. Hatalarınızdan tecrübe elde etmelisiniz. Başarı için bedel ödemeye hazır olun. Irk, mezhep, etnik köken, bölge ve il milliyetçiliği yapmayın. Çalışacağınız her yerin vatan toprağı olduğunu unutmayın. Yolunuzu iman, vicdan ve bilim aydınlatsın. Niyetiniz halis, bahtınız güzel olsun. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ise, “Sporcunun en önemli vasfı ahlakıdır. Çünkü spor, barışı ve kardeşliği temsil eder ve birleştirici bir vasfa sahiptir. Bu vasıfları kullanacak olan sporun kendisi değildir. Bunu yapacak olan bireyin kendisidir, yani sporcu ahlakıdır. Sporcu ahlakı olduğu zaman spor, barış ve kardeşliği kenetleyen ve zirveye taşıyan bir özellik kazanmış olur” dedi.

Öğretmenin bir bütün olarak model ve örnek olduğuna değinen Prof. Dr. Demirtaş, “Öğretmen, toplumun önünde de öğrencilerin önünde de örnektir. Bu meslek sizlere çok ağır sorumluluklar yüklemektedir. Bu mesleğin sizlere yüklemiş olduğu sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğinize inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler adına okul birincisi Harun Koç’un konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Tören, kep atılmasının ardından toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.