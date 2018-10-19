BEÜ, ‘Girişimcilik Yarışması'nda ikinci oldu

BEÜ, Üniversiteler Arası Yenilikçilik ve Girişimcilik Yarışmasına iki projeyle başvuruda bulundu. Proje Atölyesi Koordinatörü Mehmet Hanifi Tilaver'in hazırladığı “Coridoras” (Geri Dönüşüm Projesi) ve Proje Atölyesi Üyesi Cansel Akyol'un “Senin Markan” (Tarım Sektörü) adlı projeler, yarışmada ön elemeyi geçerek finallerde BEÜ'yü temsil etmeye hak kazandı.

Erzurum'da gerçekleşen finallerde yaklaşık 50 proje arasından “Coridoras” projesi temel sektörler kategorisinde ikinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Proje Atölyesi Koordinatörü Mehmet Hanifi Tilaver, Proje Atölyesi'nin kurulduğu günden bu yana Türkiye'deki diğer üniversitelerde okuyan öğrencilerle rekabet edilebilir duruma gelmeleri için çalıştıklarını söyledi. Koordinatörlük olarak yapılan çalışmalardan bahseden Tilaver, “Bu hedef doğrultusunda çeşitli alanlarda etkinlikler düzenledik. Düzenlenen etkinliklere öğrenciler gönderdik ve Türkiye'deki birçok yarışmaya projeler yazdık ve yazmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Üniversitenin adını duyurmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Proje Atölyesi Koordinatörü Tilaver, “En büyük gayemiz, Erasmus+ gençlik projeleri kapsamında üniversite gençliğinin Avrupa'da projeler yapması ve bu doğrultuda Avrupa'daki gençlerin Bitlis'e gelmesini sağlayarak burada büyük çapta projeler yapılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda 3 adet Erasmus+ gençlik projesi ‘KA105 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Projesi' yazdık. Bunun yanı sıra girişimcilik kültürünün üniversite gençleri üzerinde yaygınlaşması ve bu alanda yenilikçi projeleri üreterek ileri zamanlarda kurulabilecek Teknokent için bir bilincin oluşması ve proje mantığının benimsetilmesi olmuştur” ifadelerini kullandı.

Elde edilen başarı hakkında düşüncelerini aktaran Tilaver, “Kazandığımız bölge ikinciliği bu hedefler doğrultusunda yapılan çalışmaların bir meyvesidir, amacımız bu sayıyı artırmaktır” dedi.

2017 yılından beri kabuk değiştiren üniversite, Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ın yönetiminde önemli başarılar elde ederek bilimsel ve akademik çıktıların yanı sıra kültürel ve sosyal alanda da bölgeye ve ülkeye katkılar sağlamaya devam ediyor.

Yarışma soncunu değerlendiren Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ise, “Üniversitemizin genç bir üniversite olmasına rağmen göstermiş olduğu üstün performans bizleri gururlandırıyor. Üniversitemizin son iki yıllık süreçte elde etmiş olduğu tüm kazanımları ve başarıları sadece sayılar, sıralar ve ödüller ile açıklamak ya da sadece sonuçlara odaklanmak başarı hikâyemizi anlatmaya yetmez. Tüm kazanım ve başarılarda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.