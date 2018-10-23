BEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden Tübitak projesi

BEÜ Öğretim Üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Zafer Cömert'in TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BİGG) kapsamında hazırladığı teknoloji ve yenilik odaklı proje önerisi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görüldü. Proje başvurusu yapmadan önce, Fırat Üniversitesi Teknokent bölgesinde düzenlenen iki haftalık bir girişimcilik eğitiminden geçtiğini ifade eden Zafer Cömert, “Başvuru esasları gereği proje fikrimi öncelikle uygulayıcı kuruluş olan Fırat Teknokent'e sundum. Teknokent bünyesinde yapılan panellerden sonra, uygulayıcı kuruluş ve alan uzmanları tarafından değerlendirilen proje önerim TÜBİTAK'a iletilmeye uygun görüldü. Sonraki aşamada, Ankara'da TÜBİTAK - TEYDEB'de gerçekleştirilen 1512 çağrı panellerinden de başarı ile geçtim. Nihai olarak, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü ARI Teknokent'de düzenlenen Sözleşme İmzalama Etkinliğine katılarak, 150 bin TL'lik proje desteğini aldım” dedi.

Projede, gebelik ve doğum sürecinin yönetilmesinde yaygın olarak kullanılan Kardiyotokografi cihazları üzerinde bir ekiple çalışacağını belirten Cömert, “Gelişmiş işaret ve imge işleme yöntemleri ve yapay zekâya dayalı fetalhipoksi tespiti yapmak ve ayrıca kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde kullandırılmak üzere "Fetal Kalp Hızı Analiz Sistemi" geliştirmek üzere bir yazılım tasarlayacağız. Böylelikle anne karnındaki bebeğin sağlık stres durumunu cep telefonu ya da tablet gibi herhangi bir mobil cihaz ile ya da bilgisayarlı sistemler ile izleyip, analiz edebileceğiz. Bu amaçla; İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Adnan Fatih Kocamaz, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü'nden Prof. Dr. Abdulkadir Şengür ve Elazığ Medikalpark Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden Jinekolog Dr. Sami Güngör ile birlikte çalışacağız ve projemiz 1 yıl sürecek” diye konuştu.

Yürütücülüğünü yaptığı projenin hayırlı olmasını ve başarı ile tamamlanmasını dileyen Cömert, “9 aya yakın süren proje başvuru sürecinde sağladığı kolaylıklardan dolayı başta Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım olmak üzere, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Çoban'a ve değerli fikirleriyle projeme katkı sunan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.