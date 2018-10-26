BEÜ öğrencisi Avrupa şampiyonu

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencisi Çiğdem Kırvaç, Slovakya'nın Bratislava kentinde yapılan WAKO Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Bitlis Eren Üniversite Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi milli sporcu Çiğdem Kırvaç, 13-21 Ekim 2018 tarihleri arasında Slovakya'nın Bratislava kentinde yapılan WAKO Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'ndazorlu müsabakalar sonunda rakiplerini geride bırakarak 60 kilo Low Kick kategorisinde Avrupa'nın zirvesindeki yerini aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Avrupa şampiyonu olan öğrenci Çiğdem Kırvaç'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Rektör Yardım, "Üniversitemiz öğrencisi Çiğdem Kırvaç, dün olduğu gibi bugün de aldığı başarılarla bizleri gururlandırmıştır. Daha önce birçok şampiyonluğa ve dereceye imza atan öğrencimiz, Slovakya'nın Bratislava kentinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. Öğretim Görevlisi Gülcan Tekin ve öğrencimiz Çiğdem Kırvaç'ıtebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.