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02 Mayıs 2018 12:15

BEÜ öğrencisinden büyük başarı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Çiğdem Kırvaç, Üniversiteler Arası Türkiye Wushu Şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu.

BEÜ öğrencisinden büyük başarı

02 Mayıs 2018 12:15


15-18 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen şampiyonada Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Çiğdem Kırvaç, birçok rakibini geride bırakarak önemli bir başarı elde etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, büyük bir başarı elde ederek milli takıma girmeye hak kazanan Çiğdem Kırvaç’ı tebrik etti. Bu tür başarıların üniversite açısından önemli olduğunu belirten Rektör Yardım, Kırvaç’ın milli takımda üniversitemizi ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inandığını ifade etti. Üniversite olarak öğrencilere her türlü desteği verdiklerini dile getiren Yardım, bu desteklerin artarak devam edeceğini söyledi.




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