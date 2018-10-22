BEÜ, Ombudsmanlık Toplulukları Çalıştayına katıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Ombudsman Öğrenci Topluluğu, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından ilki Ankara'da düzenlenen Türkiye Üniversite Ombudsmanlık Toplulukları Çalıştayı'na katıldı.

25 üniversiteden katılımın sağlandığı çalıştayda, BEÜ'yü Ombudsman Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Metin Işık ile Topluluk Başkanı Hakan Soyugüzel ve Topluluk Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bartik temsil etti. 15-16 Ekim tarihlerinde düzenlenen program kapsamında; Hacı Bektaşi Veli Türbesi, I. ve II. Meclis, Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ziyaret edildi. 16 Ekim'de başlayan çalıştay oturumlarında açılış konuşması yapan Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, şu anda 25'ten fazla üniversitede ombudsmanlık topluluğu bulunduğunu, hedeflerinin bu sayıyı toplam üniversite sayısı olan 205'e ulaştırmak olduğunu söyledi. Kamu Baş Denetçisi Malkoç, “Kamu denetçiliği kurumunun halkın avukatlığını yaptığını ve bu programın; adaletin, hukukun kökleşmesi adına büyük katkı sağlayacağını” ifade etti.

TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop ise, “Bizim hukuk kültürümüz, medeniyetimiz, tarihimiz bütün dünyaya ışık tutacak, insanların huzur içinde yaşamasını sağlayacak bir müktesebata sahiptir” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen oturumda, Kamu Denetçiliği Kurumu uzmanları, katılımcılara ombudsmanlık hakkında sunumlar yaptı. Yapılan sunumların ardından topluluklardan beklentiler ve yapılacak faaliyetler hakkında görüşler belirtildi.

BEÜ Ombudsmanlık Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Metin Işık ise, çalıştaya katılım hususunda desteklerinden dolayı BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a ve BEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile kendilerini Ankara'da ağırlayan Kamu Denetçiliği Kurumuna teşekkür etti.