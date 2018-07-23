BEÜ Rektörü Doğru’dan İsrail’e kınama

Dr. Erdal Necip Yardım, İsrail’i kınama amacıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Yardım, mesajında, ‘Ulus Devlet Yasası’ adıyla sözde bir yasayı kabul ederek Filistin halkını yok sayan ve onları kendi anavatanlarından tamamen çıkarma çabası içine giren İsrail’i ve onun ırkçı politikalarını kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti. Yardım, “İsrail bu sözde yasa ile Filistinlilerin vatanları üzerindeki tarihi varlığını ve haklarını bir kez daha görmezden gelmiştir. Öte yandan, aylardır abluka altındaki Gazze Şeridinde ‘Büyük Dönüş’ yürüyüşü adıyla barışçı ve meşru eylemler düzenleyen Filistinlilere karşı dünden bu yana savaş uçaklarıyla geniş çaplı saldırılar gerçekleştirerek 4 Filistinli masumu katleden ve 120 dolaylarındaki Filistinliyi yaralayan Siyonist İsrail Devleti’ni kınıyorum. İsrail Devleti, bu adımlarıyla gerilimi tırmandırmış ve insanlığın vicdanını bir kez daha yaralamıştır. Uluslararası toplumu ve İslam dünyasını İsrail’in işgalci ve ırkçı politikalarına karşı koymaya davet ediyor; İsrail saldırıları sonucu şehit olan Filistinlilere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.