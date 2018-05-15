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15 Mayıs 2018 10:29

BEÜ Rektörü Yardım’dan ‘Kudüs’ açıklaması

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.

BEÜ Rektörü Yardım’dan ‘Kudüs’ açıklaması

15 Mayıs 2018 10:29

Dr. Erdal Necip Yardım, İsrail’in Filistin’e karşı yapmış olduğu katliamları kınadı.


Filistin halkının davalarının yanında olduklarını ifade eden Yardım, “Geçtiğimiz aralık ayında uluslararası sözleşmelere aykırı bir şekilde Kudüs’ü İsrail’in resmi başkenti olarak tanıdığını açıklayan ABD, bu kararını pratiğe dökerek Tel Aviv’de bulunan İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımıştır. Bu hukuksuz fiil karşısında meşru haklarını barışçı yollarla savunmaya çalışan Filistin halkı ise, İsrail yönetiminin katliama varan sert müdahalesiyle karşılaşmıştır. Üzülerek haberlerini aldığımız onlarca şehit ve sayıları binleri aşan yaralıya rağmen İsrail geri adım atmadığı gibi gereken tıbbi yardımların ulaştırılmasını da engellemektedir. Uluslararası kamuoyunun baskısına rağmen hukuka aykırı tavrını sürdüren ABD ve insanlığa sığmayan, vicdanları sızlatan tutumunu devam ettiren İsrail yönetimlerini üniversitemiz adına şiddetle kınıyorum. Katliamda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Filistin halkının haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum” dedi.




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