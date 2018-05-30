BEÜ Sosyal Bilimler MYO’da mezuniyet sevinci

dönem mezunları için tören düzenledi.

Bitlis’teki bir otelin bahçesinde düzenlenen törene MYO yöneticileri, akademik ve idari personel, öğrenci velileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, dönem birincisi Semra Kan’ın konuşmasıyla devam etti.

İnsanlık tarihinin yolculuk metaforu ile başladığını belirten Sosyal Bilimler MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şahin Kızıltaş, insanoğlunun dünyaya ayak bastıktan sonra da yolculuğunun hız kesmediğini, devam ettiğini ifade etti. Dr. Öğretim Üyesi Kızıltaş, “İlk yazılı eserler olarak kabul edilen tüm kutsal kitaplara baktığımızda. bu kitapların Hazreti Adem ve Hazreti Havva’dan ve onların dünyaya olan yolculuğundan bahsettiğini görürüz. Asrımızın müceddidi Bediüzzaman’ın dediği gibi bu dünyada insan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğa devam eder. Bu yolculukta yollarımız iki yıl gibi kısa süreliğine Bitlis’te kesişti. Bu süre zarfında sizleri ahlaklı, seviyeli, nitelikli ve karakterli bireyler olarak tanıdık ve sizleri tanımaktan memnun olduk. İnanıyoruz ki sizler de daha önce mezun ettiğimiz diğer öğrencilerimiz gibi çok güzel bir geleceğe yelken açacak, mesleki yaşantınızda harika işler başaracaksınız. Sizdeki o muazzam potansiyeli, gözlerinizdeki parıltıdan okuyabilmek pekâlâ mümkündür. Ümit ediyor ve inanıyoruz ki gelecekte her biriniz gayet güzel yerlere gelecek; yüklendiğiniz sorumlulukla milletimiz ve ülkemiz adına son derece önemli başarılara imza atacaksınız. Son söz olarak mezuniyetimizin tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni eder, her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli ise, öğrencilere hitap ederek, “Sevgili öğrenciler, biliyorsunuz ki bugün çok önemli bir gün. Bunun bir nedeni meslek yüksekokulumuz öğrencilerinin aramızdan ayrılıyor olmaları, bir diğer nedeni de üniversitemizin kuruluş yıldönümü ve İstanbul’un fethinin yıldönümü olmasıdır. Dolayısıyla böyle önemli bir günde öğrencilerimizi mezun etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Ben öğrencilerimizin hepsine başarılar diliyor, hayatlarının, bahtlarının açık olmasını temenni ediyorum” dedi.

Program, üniversite ile KOSGEB işbirliğinde düzenlenen ‘Temel Girişimcilik Eğitimi’ katılım sertifikalarının dağıtımıyla devam etti.

Mezuniyet töreni, MYO’da dereceye giren öğrencilere hediye, mezun öğrencilere anı belgelerinin takdim edilmesinin ardından kep atma töreni ve iftar programıyla sona erdi.