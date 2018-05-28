Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 13:23

BEÜ Teknik Bilimler MYO’da mezuniyet sevinci

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

BEÜ Teknik Bilimler MYO’da mezuniyet sevinci

28 Mayıs 2018 13:23


Teknik Bilimler MYO’nun 2017-2018 dönemi mezuniyet töreni Hüsrevpaşa Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Çoban, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Argunhan, Teknik Bilimler MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Faruk Oral, akademisyenler ile idari personellerin yanı sıra öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Mezun öğrenciler adına Arzu Kaya’nın yaptığı konuşmanın ardından kürsüye çıkan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Çoban, mezuniyet töreninin üniversite camiasında kritik bir nokta olduğunu belirtti. Eğitimi ağaca benzeten Prof. Dr. Çoban, “Ağacın tohumu ilköğretimde atılıyor ve en son meyvesini üniversite bittiğinde veriyor. Şu an meyvenin kopma zamanı geldi” dedi.


Mezuniyet heyecanını kendisinin de yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Çoban, öğrencilerin mezun olmasında katkısı olan bütün hocalara ve veliler teşekkür etti. Prof. Dr. Çoban, “Bu vatana güzel hizmetler yapmanızı diliyor, gelecek yaşamlarınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Faruk Oral’ın da bir konuşma yapmasının ardından öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç