BEÜ Teknik Bilimler MYO’da mezuniyet sevinci

Teknik Bilimler MYO’nun 2017-2018 dönemi mezuniyet töreni Hüsrevpaşa Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Çoban, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Argunhan, Teknik Bilimler MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Faruk Oral, akademisyenler ile idari personellerin yanı sıra öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Mezun öğrenciler adına Arzu Kaya’nın yaptığı konuşmanın ardından kürsüye çıkan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Çoban, mezuniyet töreninin üniversite camiasında kritik bir nokta olduğunu belirtti. Eğitimi ağaca benzeten Prof. Dr. Çoban, “Ağacın tohumu ilköğretimde atılıyor ve en son meyvesini üniversite bittiğinde veriyor. Şu an meyvenin kopma zamanı geldi” dedi.

Mezuniyet heyecanını kendisinin de yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Çoban, öğrencilerin mezun olmasında katkısı olan bütün hocalara ve veliler teşekkür etti. Prof. Dr. Çoban, “Bu vatana güzel hizmetler yapmanızı diliyor, gelecek yaşamlarınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Faruk Oral’ın da bir konuşma yapmasının ardından öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.