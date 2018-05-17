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17 Mayıs 2018 13:11

BEÜ Teknik Bilimler MYO’da proje sergisi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından geleneksel olarak düzenlenen proje sergisinin 9’uncusu açıldı.

BEÜ Teknik Bilimler MYO’da proje sergisi

17 Mayıs 2018 13:11


Açılışını BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve Teknik Bilimler MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Faruk Oral’ın yaptığı proje sergisi, Hüsrevpaşa Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Teknik Bilimler MYO bünyesinde bulunan 8 program öğrencilerinin yer aldığı sergide yaklaşık 70 proje sergilendi. Sergide, sağlık, yapı mimarisi, elektrik elektronik, mekatronik, verimli tarla sulama, yenilenebilir enerji, savunma sanayi, hareket sensörlü güneş panelleri, yağmur sularını geri dönüşüme kazandırma, aşınma makinesi, doğalgaz tesisatı projesi ve mekanik tesisat projeleri gibi projeler yer aldı. Projeleri yerinde inceleyen Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, öğrenci ve bölüm hocalarından bilgi aldı. Yapılan çalışmaları beğendiğini ifade eden Prof. Dr. Demirtaş, bu tür çalışmaların öğrencileri daha da ileriye taşıyacak adımlar olduğunu belirtti. Prof. Dr. Demirtaş, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrencilere ve onlara yardımcı olan hocalarına teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.




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